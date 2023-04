Osterfeuer in Hamburg: Kritik von Umweltschützern Stand: 08.04.2023 09:00 Uhr In Hamburg brennen heute wieder die Osterfeuer. Nach der Corona-Pandemie sind alle Beschränkungen gefallen. Doch es gibt Kritik von Umweltschützerinnen und -schützern.

Im vergangenen Jahr entzündeten sich noch heftige Debatten um die großen Osterfeuer in Blankenese. Nun hat Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) den Streit dauerhaft beigelegt. Die vier Traditions-Feuer am Elbstrand werden auf acht Meter Durchmesser und fünf Meter Höhe beschränkt.

Einigung von Feuerbauern und Bezirksamt Altona

Die Blankeneser Feuerbauer haften nicht für Schäden, schreiten aber gegen Betrunkene und Wildpinkler und -pinklerinnen ein. Die Stadt übernimmt weiterhin alle Kosten für die Feuerwehr und Strandreinigung. Das Bezirksamt zahlt 10.000 Euro für mobile Toiletten. Von Berg wird am Abend in Blankenese dabei sein. Es sieht nach wenig Wind aus, der beißende Rauch könnte nach oben steigen. Im vergangenen Jahr kamen 10.000 Besucherinnen und Besucher. Weitere Großfeuer gibt es vor allem in den Vier- und Marschlanden und im Bezirk Wandsbek.

BUND warnt vor dem Verbrennen von frischem Holz

Der BUND ruft vor den Osterfeuern dazu auf, kein frisches Holz zu verbrennen. Das setze viele Schadstoffe frei. Am besten sei es, Reisighaufen nicht anzustecken, sondern Vögeln und Igeln zu überlassen.

Osterfeuer im eigenen Garten

Wie man ein Osterfeuer im heimischen Garten sicher gestaltet, darüber informiert die Feuerwehr Hamburg unter www.hamburg.de/feuerwehr/osterfeuer.

Wo dürfen Osterfeuer stattfinden? Osterfeuer dürfen auf festem Grund (Sand oder versiegelter Boden) stattfinden. Der Abstand zu Gebäuden sollte mindestens 100 Meter (Gebäude mit harter Bedachung) oder 200 Meter (Reetdächer) betragen. Auf öffentlichem Grund muss beim zuständigen Orts- und Bezirksamt eine Genehmigung eingeholt werden, auf Privatgrund muss der Eigentümer zugestimmt haben. Straßen und Bahnlinien sollten mindestens 200 Meter entfernt sein. Auch zu Bäumen und Böschungen ist Abstand zu halten (Richtwert: Pro Meter Stapelhöhe 20 Meter Abstand. Was darf verbrannt werden? Zum traditionellen Osterfeuer gehört Holz als Brennmaterial. Zum Anzünden sind Stroh und Reisig erlaubt. Auto-Reifen, Öle und Abfälle dürfen nicht verbrannt werden. Auch Benzin darf nicht verwendet werden, um das Feuer in Gang zu bringen. Wie groß dürfen Osterfeuer sein? Die Stapel dürfen bis zu fünf Meter hoch und bis zu acht Meter hoch sein. Kurz vor dem Abbrennen sollte das Holz nochmal umgeschichtet werden, um Tieren, die sich in den Holzstapeln einquartiert haben, die Flucht zu ermöglichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.04.2023 | 11:00 Uhr