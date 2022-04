Oster-Ticket-Ei: Mit NDR 90,3 tolle Konzerte in Hamburg erleben Stand: 11.04.2022 05:00 Uhr An Ostern verlost NDR 90,3 Tickets für tolle Konzerte in Hamburg. Lange Zeit sind die Konzerthäuser in der Stadt leer geblieben, doch bald stehen Ihre Lieblingsstars wieder auf der Bühne - und Sie können dabei sein.

Tolle Konzerte mit dem Oster-Ticket-Ei

Gewinnen Sie Tickets für Udo Lindenberg, Céline Dion, a-ha und die Pet Shop Boys. Alle Konzerte finden in diesen Sommer in Hamburg statt. Wir verlosen am 17. April zwischen 9 und 18 Uhr und am 18. April zwischen 6 und 16 Uhr stündlich zwei Konzerttickets - für richtig gute Musik.

So können Sie gewinnen

Wir stellen Ihnen in der angegebenen Verlosungszeit an den Ostertagen Songs der Künstler innen oder Künstler vor und wenn Sie diese voll ausgespielt im Radio hören, dann rufen Sie die Gewinnhotline unter der 01371/903 903 (14 Cent pro Anruf) an. Wer zuerst durchkommt gewinnt. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Wir drücken Ihnen die Daumen.

Weitere Informationen Die Hamburg-Tipps Hier finden Sie Informationen zu Veranstaltungen, über die NDR 90,3 und das Hamburg Journal in und um Hamburg berichten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.04.2022 | 09:00 Uhr