Osdorf: Radfahrer von abbiegendem Lkw schwer verletzt Stand: 13.04.2023 11:59 Uhr Vor dem Elbe Einkaufszentrum in Hamburg-Osdorf ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden.

Um kurz nach 9 Uhr wollte der Radfahrer an einer Ampel geradeaus über die vielbefahrene Osdorfer Landstraße fahren. Laut Polizei war ein Lastwagenfahrer in derselben Richtung unterwegs, der allerdings rechts abbiegen wollte. Dabei übersah der Lkw-Fahrer offenbar den neben ihm fahrenden Radfahrer und überrollte ihn teilweise.

Mann war zunächst ansprechber

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war der Radfahrer noch ansprechbar, er war auch nicht eingeklemmt. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr, auch wenn der Fahrradfahrer schwer am Oberkörper und am Arm verletzt wurde.

Osdorfer Landstraße gesperrt

Unfallermittler und -ermittlerinnen der Polizei waren vor Ort und untersuchten auch den Lkw. Ob das Fahrzeug einen Abbiegeassistenten hatte, ist unklar. Warum der Lastwagenfahrer das Fahrrad übersah, ist noch unklar. Die Osdorfer Landstraße wurde stadteinwärts gesperrt, es kam zu Staus.

