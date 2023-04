Stand: 13.04.2023 10:25 Uhr Osdorf: Radfahrer von abbiegendem Lkw schwer verletzt

In Osdorf ist am Donnerstagmorgen erneut ein Radfahrer bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden. Offenbar wollte der Lastwagenfahrer abbiegen, als er den Radfahrer erfasste und teilweise überrollte. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus. Wie genau es zu der Kollision kam, sollen Unfallermittler und -ermittlerinnen der Polizei herausfinden.

