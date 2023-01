Stand: 20.01.2023 06:14 Uhr Osdorf: Mann durch Schuss verletzt

In einem Park am Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf ist ein Streit eskaliert. Dabei soll ein Mann am Donnerstagabend einem 20-Jährigen ins Bein geschossen haben. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Zeugen wollen drei Männer auf der Flucht gesehen haben. Die Polizei suchte sie mit mehreren Streifenwagen und auch per Hubschrauber, aber ohne Erfolg.

