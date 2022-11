Stand: 10.11.2022 08:46 Uhr Osdorf: Lkw überrollt Mann auf Supermarkt-Parkplatz

Ein Mann ist am Mittwochabend auf einem Supermarkt-Parkplatz in Osdorf von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überfuhr der Lkw den Mann beim zurücksetzen. Feuerwehrleute befreiten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

