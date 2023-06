Stand: 21.06.2023 18:26 Uhr Osdorf: Feuer im Linienbus

In einem Linienbus der Linie 22 hat es am Mittwochvormittag in Osdorf auf Höhe des Elbe-Einkaufszentrums gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr gab es Rauch im Heckbereich des Busses, ausgelöst durch ein Feuer im Motorraum. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer den Bus an einer Haltestelle abgestellt und geräumt. Laut Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein waren etwa 30 Fahrgäste an Bord, verletzt wurde niemand. Brandermittler sollen die Ursache des Feuers untersuchen.

