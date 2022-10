Stand: 13.10.2022 19:20 Uhr Osdorf: Fettexplosion in Wohnung - drei Personen verletzt

Im Hamburger Stadtteil Osdorf sind am Donnerstag drei Personen in einer Wohnung verletzt worden, eine davon schwer. Ursache war eine Fettexplosion. Ein Bewohner hatte laut Feuerwehr versucht, brennendes Öl in einer Pfanne mit Wasser zu löschen. Als die Feuerwehr in der Straße Immenbusch eintraf, war das Feuer bereits erloschen. Sanitäter behandelten den Schwerverletzten und brachten ihn in eine Spezialklinik, auch die anderen beiden Personen kamen ins Krankenhaus.

