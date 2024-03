Stand: 02.03.2024 14:15 Uhr Osdorf: Anruf löst Großeinsatz aus

Großeinsatz für die Polizei am Sonnabendmittag in Osdorf: Ein 50 Jahre alter Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hatte selbst die Einsatzkräfte gerufen. Weil unklar war, ob er bewaffnet ist und sich möglicherweise selbst verletzen könnte, wurde auch das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Der 50-Jährige konnte dann aber von Streifenpolizisten überwältigt werden und kam anschließend in ein Krankenhaus.

