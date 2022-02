Orkantief "Zeynep" erreicht Hamburg Stand: 18.02.2022 17:06 Uhr Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Das Tief "Zeynep" löst "Ylenia" ab und könnte noch kräftiger durch Norddeutschland brausen. Auch in Hamburg stellen sich Feuerwehr und Polizei auf den nächsten Einsatzmarathon ein.

Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich auf weitere stürmische Stunden einrichten. Am Freitagnachmittag erreicht das Orkantief Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern.

Schwere Sturmflut erwartet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) rechnet zudem mit einer schweren Sturmflut mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser. Der höchste Wasserstand werde wahrscheinlich zwischen 5 und 6 Uhr am Samstagmorgen erreicht, so ein BSH-Sprecher. Am frühen Freitagmorgen wurde der Fischmarkt bereits überspült. Am Messpunkt St.Pauli erreichte der Wasserstand 1,49 Meter über dem mittleren Hochwasser - einen Zentimeter unter der Grenze für Sturmfluten.

Bahn stoppt Verkehr in Norddeutschland

Im Nah- und Fernverkehr hat das Wetter schon einige Fahrpläne durcheinandergewirbelt. Die Deutsche Bahn, die Nordbahn und der Metronom haben den Zugverkehr in Norddeutschland vorsorglich eingestellt. Bei den Betrieben bereitet man sich auf eine arbeitsreiche Nacht vor. Die Deutsche Bahn informiert über aktuelle Fahrplanänderungen auf ihrer Internetseite.

Auch U-Bahnen und S-Bahnen betroffen

Die Hamburger Hochbahn stoppte am Nachmittag vorsichtshalber den Zugverkehr der U-Bahn-Linie 1 zwischen Volksdorf und Großhansdorf und Ohlstedt und richtete einen Ersatzverkehr mit Busse ein. Auf den oberirdischen Abschnitten der U-Bahn-Linien werden laut Hochbahn alle Bahnen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Passagiere müssten sich deshalb auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Zwischen Neugraben und Stade fährt am Nachmittag vorsichtshalber keine S-Bahn mehr. Bei der Hochbahn sind zusätzliche Kräfte in Bereitschaft, um U-Bahn-Gleise wieder freizumachen oder Stromschienen zu reparieren. Falls nötig können laut einer Sprecherin neben Bussen auch bis zu 1.000 Taxis für Ersatzfahrten aktiviert werden.

Wartezeiten auch bei U2 und U4

Fahrgäste der U-Bahn-Linien 2 und 4 mussten am Freitagmittag wegen des Sturms Wartezeiten in Kauf nehmen: Zwischen Berliner Tor und Horner Rennbahn (U2) sowie zwischen Jungfernstieg und Billstedt (U4) standen die Bahnen zeitweise still, wie die Hochbahn mitteilte. Grund dafür war, dass zwischen Burgstraße und Hammer Kirche ein Baum auf die Gleise zu stürzen drohte. Auf den Streckenabschnitten wurde den Angaben zufolge ein Ersatzverkehr mit Taxis und Bussen eingerichtet.

Wer Hamburg am Freitag noch per Flieger verlassen möchte, der sollte vorher auf jeden Fall auf der Homepage des Flughafens checken, ob sein Flugzeug überhaupt abhebt. Bis zum Nachmittag lief der Betrieb in Fuhlsbüttel aber noch normal.

A7-Sperrung verschoben

Der Orkan sorgt auch für Vorkehrungen auf Hamburgs Baustellen: Auf zahlreichen Straßen-Baustellen fixierten Arbeitskräfte am Freitag Warnbaken und sicherten provisorische Verkehrsschilder. Wegen des Sturms sind auch die geplanten Bauarbeiten auf der A7 verschoben worden. Die Autobahn wird erst Ende kommender Woche für 55-Stunden voll gesperrt.

Große Schiffe dürfen nicht mehr einlaufen

Im Hamburger Hafen wurden Flutschutztore geschlossen, einige Terminalanlagen liegen tiefer als der erwartete Scheitelstand des Hochwassers. Bereits seit dem Mittag dürfen besonders große Schiffe nicht mehr auf der Elbe unterwegs sein. Seit 15.30 Uhr gilt das Ein- und Auslaufverbot auch für Schiffe ab 330 Meter Länge. Einige Frachter warten bereits in der Deutschen Bucht, weil sie es nicht rechtzeitig vor dem Sturm in den Hafen geschafft haben. Bei Schiffen am Liegeplatz werden zusätzliche Leinen ausgebracht, für den Notfall sind auch Schlepper einsatzbereit, falls sich ein Frachter am Liegeplatz losreißen sollte.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr stellt sich auf zahlreiche Einsätze im Laufe des Tages und der kommenden Nacht ein. Ein Sprecher sagte, dass die Leitstelle verstärkt und die Freiwilligen Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt sind. Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie die App "Nina" und die "WarnWetter"-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Vorsicht sei geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Spielabsagen im Hamburger Amateurfußball

An diesem Wochenende haben Hamburgs Amateurfußballerinnen und -fußballer spielfrei. Grund für die Absage aller Spiele durch den Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist die Wetterlage. Das teilte der HFV am Donnerstag mit. Nicht betroffen sind allerdings Partien des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB. Die Sportanlagen in der Hansestadt sind von den zuständigen Bezirksämtern gesperrt worden.

