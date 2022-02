Orkan "Zeynep" bringt Hamburg sehr schwere Sturmflut Stand: 19.02.2022 10:08 Uhr Orkantief "Zeynep" hält auch Hamburg auf Trab. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, die sehr schwere Sturmflut erreicht Hamburg. Es wurden Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen.

Hamburg hat am frühen Sonnabend eine sehr schwere Sturmflut erlebt. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli erreichte am Sonnabend gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser, das entspricht etwa. 5,90 Metern über Normalhöhennull. Um kurz nach 8 Uhr wurde die Warnung schon wieder aufgehoben. Auch Teile der Speicherstadt und der Hafencity wurden überflutet. Ab 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser spricht man vor einer sehr schweren Sturmflut. Laut Sturmflutwarndienst sind die Hochwasserschutzanlagen bis zu einer Höhe von 7,30 Metern über Normalhöhennull ausgelegt. Mit Böllerschüssen und Durchsagen wurde in der Nacht vor der Sturmflut gewarnt.

Hochwasser: Zwei Personen gerettet

Am frühen Samstagmorgen mussten in den von der Sturmflut überspülten Gebieten einzelne Fahrzeuge geborgen werden. In der Hafencity trieben laut Angaben der Feuerwehr Autos im über die Ufer getretenen Elbwasser. Einsatzkräfte konnten mit einem Schlauchboot zwei Personen aus einem Fahrzeug retten, sie kamen in ein Krankenhaus.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben zwischen ca. 17 Uhr und 6 Uhr morgens zu 654 Einsätzen gerufen. Dennoch gab weniger Schäden als befürchtet. Unter anderen mussten die Einsatzkräfte nach Eilbek, weil sich ein Teil der Verblendfassade eines mehrstöckigen Wohnhauses gelöst hatte und abgestürzt war. Verletzt wurde aber niemand. Zuvor war die Feuerwehr gerufen worden, weil ein Baum auf die Gleise der S-Bahn-Strecke zwischen Blankenese und Sülldorf gefallen war und die Weiterfahrt blockierte. Im gesamten Stadtgebiet musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate forderten die Einsatzkräfte, ebenso Dach- und Fassadenteile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden.

Baum stürzt in Bahrenfeld um - Kind verletzt

In Bahrenfeld stürzte am Freitagnachmittag ein Baum auf zwei parkende Autos, dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Das Kind sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als der Baum umgefallen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahrenfelder Steindamm wurde auf Höhe Stresemannstraße gesperrt, Baum und Äste bedeckten eine Fläche von rund 200 Quadratmetern.

Bahn stoppt Verkehr in Norddeutschland

Im Nah- und Fernverkehr wirbelte das Wetter am Freitag und Sonnabend die Fahrpläne durcheinander. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Norddeutschland am Freitagnachmittag vorsorglich ein. Die Bahn informiert über aktuelle Fahrplanänderungen auf ihrer Internetseite. Am Hauptbahnhof wurde ein Zug zum Aufenthalt für gestrandete Fahrgäste angeboten.

Auch der Metronom-Zugverkehr auf den Strecken Hamburg - Bremen, Hannover - Uelzen - Hamburg sowie Göttingen - Hannover ist unterbrochen und werde laut dem Unternehmen am Samstagnachmittag frühestens ab 15 Uhr wieder aufgenommen. Fahrgäste müssten noch das gesamte Wochenende mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Ob und welche Strecken am Samstagnachmittag wieder befahrbar sind, entscheide sich im Laufe des Tages.

Videos 3 Min Hamburg bereitet sich auf stürmischste Nacht des Jahres vor Laut Experten wird Orkantief "Zeynep" das Tief "Ylenia" erheblich übertreffen. Der Zugverkehr ist bis morgen eingestellt. 3 Min

U-Bahnen schränken Betrieb stark ein

Die Hamburger Hochbahn beschränkte ab Freitagabend vorsichtshalber den U-Bahn-Verkehr auf die Tunnelbereiche. Wegen einer Störum im Meldesystem werden die Einschränkungen derzeit in der App nicht angezeigt. Am Samstagmorgen verkehrt die U-Bahnlinie 1 nur noch zwischen Stephansplatz und Wandsbek-Markt. Ab Wandsbek-Gartenstadt soll teilweise ein Busverkehr bis Volksdorf eingerichtet werden, ebenso ab Kellinghusenstraße über Ohlsdorf bis Langenhorn Markt. Die U2 fährt wieder auf weiten Teilen der Linie, zwischen Horner Rennbahn und Billstedt wird zur Stunde ein Baum von den Gleisen entfernt. Seit 9 Uhr am Sonnabendmorgen fährt die U3 wieder auf der ganzen Linie. Die U4 fährt zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Die oberirdischen Strecken könnten erst überprüft werden, wenn sich die Wetterlage beruhige, twitterte die Hochbahn.

Auch S-Bahnen betroffen, AKN fährt nicht mehr

Auch die S-Bahn schränkte den Verkehr stark ein. Befahren werden seit Freitagabend nur die S1 zwischen Altona und Flughafen, die S21 zwischen Elbgaustraße und Bergedorf, die S3 zwischen Pinneberg und Harburg Rathaus und die S31 zwischen Altona und Berliner Tor. Auf der Strecke der S1 sorgt ein Baum im Gleis derzeit für Sperrungen zwischen Berliner Tor und Hasselbrook. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei nur zwischen Neugraben und Stade möglich, twitterte die S-Bahn. Wegen umgestürzter Bäume seien die Strecken zwischen Wedel und Altona sowie Ohlsdorf und Poppenbüttel (jeweils S1), zwischen Bergedorf und Aumühle (S21) und zwischen Harburg-Rathaus und Neugraben (S3) derzeit gesperrt. Ein Ersatzverkehr sei nicht möglich. Die AKN stellte ihren Betrieb wegen des Sturms auf den Linien A1, A2 und A3 ein.

Einschränkungen beim Busbetrieb

Wegen massiver Streckenbehinderungen durch Sturmschäden musste in der Nacht zu Sonnabend auch der Busbetrieb südlich der Elbe kurzfristig eingestellt werden. Seit Sonnabendvormittag fahren die Busse zum Teil wieder. Hafen Harburg, Freihafen, die westlichen Gebiete Wilhelmsburgs, die Hafencity und Elbbrücken könnten allerdings weiterhin nicht bedient werden, so die Hochbahn.

Flugausfälle am Flughafen

Am Hamburger Flughafen mussten am Freitagabend einige Flüge umgeleitet werden. Auf der Homepage des Airports hieß es, dass es aufgrund der Wetterlage zu weiteren Streichungen und Verzögerungen kommen könne, am Sonnabendfrüh schien sich die Lage wieder beruhigt zu haben.

A7 überschwemmt - Sperrung verschoben

Starkregen überflutete die Autobahn 7 am Freitagachmittag südlich des Elbtunnels teilweise so stark, dass eine Spur gesperrt wurde. Die eigentlich geplanten Bauarbeiten, für die die A7 übers Wochenende gesperrt werden sollte, wurden wegen des Sturms verschoben.

Große Schiffe dürfen nicht mehr einlaufen

Im Hamburger Hafen wurden Flutschutztore geschlossen, einige Terminalanlagen liegen tiefer als der erwartete Scheitelstand des Hochwassers. Bereits seit dem Freitagmittag dürfen besonders große Schiffe nicht mehr auf der Elbe unterwegs sein. Seit 15.30 Uhr gilt das Ein- und Auslaufverbot auch für Schiffe ab 330 Meter Länge. Einige Frachter warten bereits in der Deutschen Bucht, weil sie es nicht rechtzeitig vor dem Sturm in den Hafen geschafft haben. Bei Schiffen am Liegeplatz werden zusätzliche Leinen ausgebracht, für den Notfall sind auch Schlepper einsatzbereit, falls sich ein Frachter am Liegeplatz losreißen sollte.

Weitere Informationen 3 Min Sturmtief "Zeynep" bricht Rekorde Wetterexperte Frank Böttcher analysiert die Wetterlage. Wie außergewöhnlich ist dieses Orkantief? 3 Min

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie die App "Nina" und die "WarnWetter"-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Vorsicht sei geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Spielabsagen im Hamburger Amateurfußball

An diesem Wochenende haben Hamburgs Amateurfußballerinnen und -fußballer spielfrei. Grund für die Absage aller Spiele durch den Hamburger Fußball-Verband (HFV) ist die Wetterlage. Das teilte der HFV am Donnerstag mit. Nicht betroffen sind allerdings Partien des Norddeutschen Fußball-Verbandes und des DFB. Die Sportanlagen in der Hansestadt sind von den zuständigen Bezirksämtern gesperrt worden

