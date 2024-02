Stand: 29.02.2024 13:45 Uhr Optikkonzern Fielmann steigert in 2023 Umsatz und Gewinn

Der Hamburger Optikkonzern Fielmann hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Barmbek am Donnerstag mit. Fielmann hat zwar auch in Deutschland mehr Brillen und Kontaktlinsen sowie Hörgeräte verkauft, die stärksten Zuwächse gibt es allerdings im Ausland, vor allem in Italien, Polen und Spanien. Von dem höheren Gewinn sollen auch die Aktionäre profitieren. Fielmann will die Dividende um ein Drittel erhöhen auf 1 Euro je Aktie.

