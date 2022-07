Stand: 14.07.2022 16:00 Uhr Optikerkonzern Fielmann rechnet mit weniger Gewinn

Der Hamburger Optikerkonzern Fielmann rechnet in diesem Jahr trotz guter Umsätze mit weniger Gewinn. Das Unternehmen reagiert darauf und hat nun in der Zentrale in Barmbek einen Einstellungsstopp verhängt. Bei den Filialen will Fielmann aber weiter wachsen, so Konzernchef Marc Fielmann bei der Hauptversammlung heute in Hamburg. Das Unternehmen ist der größte Optiker in ganz Europa. | Sendedatum NDR 90,3: 14.07.2022 16:00