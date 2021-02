Stand: 01.07.2020 10:14 Uhr Opposition kritisiert Tschentschers Festhalten an Grote

Die Opposition in Hamburg fordert weiterhin die Entlassung von Innensenator Andy Grote. Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) werfen die Oppostionsparteien Führungsschwäche vor, denn der hält trotz einer Feier Grotes in Zeiten von Corona-Regeln an seinem Senator fest.

CDU: "Persil-Schein" für Grote

Klare Worte kommen dazu von Dennis Gladiator, dem innenpolitischen Sprecher der CDU. Er sagt: Der Fall Grote ist jetzt ein Fall Tschentscher. Der Bürgermeister stelle seinem Innensenator quasi einen "Persil-Schein" aus. Denn Grote bleibe, auch wenn er gegen Corona-Regeln verstoßen habe. Das hatte Tschentscher am Dienstag betont und gesagt, das Verhalten Grotes sei ein Fehler gewesen. Ein solcher einmaliger Fehler rechtfertige jedoch keinen Rücktritt. Ob die stattgefundene Feier formal ein Verstoß gegen die Richtlinien sei, müsste die Bußgeldstelle prüfen, sagte Tschentscher weiter. Er lege Wert darauf, dass diese Prüfung unabhängig und sorgfältig erfolge.

FDP: Führungsschwäche von Tschentscher

Kritik an diesem Vorgehen kommt auch von der Linksfraktion. Grote habe die Öffentlichkeit getäuscht, kritisierte Linken-Politiker Deniz Celik. Für Dirk Nockemann von der AfD ist das Vertrauen der Bürger futsch. Anna von Treuenfels (FDP) attestierte Tschentscher Führungsschwäche.

Reifen des Wagens von Grotes Ehefrau zerstochen

Unbekannte hatten unterdessen das Auto von Grotes Ehefrau attackiert. An dem geparkten Wagen wurden alle Reifen zerstochen. Die Frau des Innensenators hatte ihr Auto auf St. Pauli abgestellt. Erst vor einem halben Jahr wurden Steine und Farbbeutel auf Grotes Dienstwagen geworfen, in dem auch sein zweijähriger Sohn saß.

