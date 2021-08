Opposition kritisiert Hafenpolitik des Hamburger Senats Stand: 18.08.2021 15:49 Uhr Ist der Hamburger Hafen auf Kurs - oder in einer gefährlichen Schieflage? Darüber hat die Bürgerschaft am Mittwoch gestritten.

Die Opposition machte dem rot-grünen Senat dabei schwere Vorwürfe. Lastwagen im Dauerstau, vor allem weil an vielen Stellen gleichzeitig gebaut wird, dazu marode Brücken und Kaimauern: CDU-Fraktionschef Dennis Thering ließ an der Hafenpolitik von SPD und Grünen kein gutes Haar. "Dieser Senat lässt den Hafen, er lässt die Unternehmen, er lässt die ganze Wirtschaft bei uns in Hamburg im Stich", sagte er.

AUDIO: Hamburgische Bürgerschaft streitet über Hafenpolitik (1 Min) Hamburgische Bürgerschaft streitet über Hafenpolitik (1 Min)

Ein neuer Plan für die Hafentwicklung sei seit Jahren überfällig, meinte Norbert Hackbusch von den Linken: "Das ist Vergessen, das ist Vernachlässigung, das ist Verwahrlosung."

Vorwürfe gegen den Verkehrssenator

Das größte Problem für den Hamburger Hafen heißt Anjes Tjarks, findet die AfD. Auch Anna von Treuenfels von der FDP unterstellte dem grünen Verkehrssenator, den Hafen mehr oder weniger bewusst zu behindern. "Meinen Sie eigentlich ernsthaft, wenn man mit dem Lastenfahrrad die Container über die Elbe bringt, dass dann in Griechenland und Spanien der Wald nicht mehr brennt?", fragte sie provokativ.

Wirtschaftssenator Westhagemann: Wir stärken den Hafen

Unsinn nannte Grünen-Fraktionschef Dominik Lorenzen die Vorwürfe. Und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (SPD) entgegnet der geballten Oppositionskritik: "Der Hafen ist stark, und die Stärken stärken wir." Etwa dadurch, dass im Hafen mehr als 1,6 Milliarden Euro in sogenannten grünen Wasserstoff investiert würden.

Links Die Bürgerschaftssitzung im Livestream

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.08.2021 | 15:00 Uhr