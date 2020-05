Stand: 27.05.2020 15:26 Uhr - NDR 90,3

Online-Versteigerung: Helmut Schmidt fürs Wohnzimmer

"Herr der Flut", "Universalratgeber der Nation" oder schlicht "der Macher": Kaum ein Mensch hat über die Jahrzehnte so viel Bewunderung bei den Menschen ausgelöst wie Helmut Schmidt. Besonders in Hamburg wird der ehemalige SPD-Politiker verehrt, ebenso wie seine Frau, die Naturliebhaberin Loki. Mit Zigarette in der Hand hat Schmidt in den Talkshows die Welt erklärt oder in der Zeitung geschrieben, wie man sie rettet.

Vorher Gebote abgeben oder live mitbieten

Wer Helmut Schmidt nun auch zu Hause oder im Büro haben will, der kann heute um 18.30 Uhr eines oder mehrere von 13 Motiven bei einer Online-Auktion der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ersteigern. Bis zum selben Tag um 17 Uhr können sich Bieterinnen und Bieter registrieren lassen und bereits ihre Gebote eintragen. Ab 18.30 Uhr ist dann Live-Bieten in der Online-Auktion möglich, die mit Bild und Ton aus den Räumen der Stiftung übertragen wird. Der Erlös der Auktion kommt einem Mentoring-Programm des Helmut-Schmidt-Gymnasiums in Wilhelmsburg zugute.

Helmut-Schmidt-Forum wird umgebaut

"Die Online-Auktion ist das Finale unserer Fotoausstellung, die rund 20.000 Menschen besucht haben. Dies war ein erfolgreicher Aufschlag für das neue Helmut-Schmidt-Forum hier in der Hamburger Innenstadt", sagt Meik Woyke, Geschäftsführer der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Nun wird das Helmut-Schmidt-Forum umgebaut. Am 10. November 2020, dem fünften Todestag Helmut Schmidts, ist die Neueröffnung mit neuen Inhalten geplant.

Helmut Schmidt: Hanseat und Staatsmann 10.11.2015 16:10 Uhr Helmut Schmidt hat als Regierungschef die Bundesrepublik geprägt wie nur wenige andere. Doch es waren nicht nur politische Fragen, die ihn bewegt haben. Ein Porträt des Altbundeskanzlers.







4,52 bei 125 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.05.2020 | 11:40 Uhr