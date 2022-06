Stand: 30.06.2022 11:56 Uhr Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Altona öffnet

In Altona hat am Donnerstag die Ombudsstelle Hamburg für Kinder- und Jugendrechte eröffnet. Die unabhängige Fachstelle informiert und berät junge Menschen und ihre Familien über ihre Rechte in der Kinder- und Jugendhilfe. In Konfliktfällen stehen ehrenamtliche Ombudspersonen jungen Menschen zur Seite und unterstützen deren Anliegen. Die Beratungen sind kostenfrei und vertraulich. Die Stadt finanziert die Ombudsstelle mit bis zu 500.000 Euro im Jahr. | Sendedatum NDR 90,3: 30.06.2022 13:00

