Stand: 06.01.2019 08:00 Uhr

Olaf Scholz will Kanzlerkandidat werden

Hamburgs früherer Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) will offenbar Kanzlerkandidat der SPD werden. Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" bekundete Scholz sein Interesse an der Kandidatur.

Obwohl sich die SPD gerade bei Umfragen unter der 20-Prozent-Marke bewegt, gibt sich Vizekanzler und Finanzminister Scholz optimistisch. Es sei möglich sei gegen Annegret Kramp-Karrenbauer oder Friedrich Merz (beide CDU) eine Wahl zu gewinnen. Die SPD wolle den nächsten Bundeskanzler stellen.

In Umfragen hohe Unterstützung

Für ihn als Vizekanzler gelte dasselbe wie für CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer: Wer sich ein solches Spitzenamt zutraue, müsse sich auch die Kanzlerschaft zutrauen, sagte Scholz. Bestimmt werden könnte der nächste SPD-Spitzenkandidat in einer Urwahl der Parteimitglieder. Dazu sagte Scholz, er zähle in Umfragen zu den Politikern mit hoher Unterstützung bei Bürgerinnen und Bürgern und bei den SPD-Anhängern.

Scholz: "Ordentlich miteinander reagieren"

Kritisch äußert er sich zur Zukunft der Großen Koalition. Jetzt habe man den Auftrag, das Land ordentlich miteinander zu regieren. Längerfristig müsse die SPD wieder eigene Perspektiven entwickeln. Der zentrale politische Wettbewerb müsse zwischen den Volksparteien links und rechts der Mitte stattfinden, sagte Scholz in dem Interview.

