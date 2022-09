Stand: 08.09.2022 13:43 Uhr Ohne App Tickets für den Wildpark Schwarze Berge gewinnen

Im Wildpark Schwarze Berge kann man Tiere erleben, die bei uns im Norden zu Hause sind. Ziegen, Waschbären und Luchse sind dort zu finden, auch Wölfe und Elche leben im Wildpark mitten in der Natur und doch ganz nah an der Stadt. Es gibt dort einen Aussichtsturm, einen großen Spielplatz und tägliche Flugschauen mit Greifvögeln. Wenn Sie dem Wildpark Schwarze Berge einen Besuch abzustatten möchten, dann machen Sie mit! Wir verlosen fünf Mal Eintritt in den Wildpark Schwarze Berge für zwei Personen. Der Preis wird zur Verfügung gestellt vom Wildpark Schwarze Berge.

Einsendeschluss ist Freitag, der 30. September 2022, um 12 Uhr.

