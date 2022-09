Stand: 02.09.2022 12:00 Uhr Ohne App Schifffahrt beim Hafengeburtstag gewinnen

Möchten Sie den Auftakt des Hamburger Hafengeburtstags 2022 an Bord eines Schiffes erleben? Dann machen Sie mit bei unserer Verlosung. Es gibt drei Tickets für je zwei Personen für eine Fahrt mit der "MS Bleichen" bei der Einlaufparade des Hafengeburtstags am Freitag, den 16. September, zu gewinnen. Der Preis wird zur Verfügung gestellt von der Stiftung Hamburg Maritim.

Details zum Ablauf: Das Boarding findet zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr am Liegeplatz des Museumsschiffes am Bremer Kai im Hansahafen statt. Um 9.40 Uhr wird die Gangway eingeholt, danach ist kein Boarding mehr möglich. Um 10 Uhr fährt die "MS Bleichen" ab, die Rückkehr ist für etwa 15.30 Uhr geplant. Speisen und Getränke sind an Bord erhältlich, aber nicht im Gewinn inbegriffen.

Einsendeschluss ist Freitag, der 9. September 2022, um 12 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier lesen Sie die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen und gewinnen

Vorname: * Nachname: * E-Mail: * Wohnort mit PLZ: * Geburtstag: * Telefon: * Warum möchten Sie gewinnen?: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 05.09.2022 | 08:40 Uhr