Stand: 28.07.2023 12:00 Uhr Ohne App Harry-Potter-Sonderausgabe und Theater-Tickets gewinnen

NDR 90,3 und das Hamburg Journal verlosen 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" am 27. August 2023 um 13 Uhr im Mehr! Theater und zusätzlich jeweils eine Harry-Potter-Gesamtausgabe (insgesamt 5 Exemplare). Da die Sonderedition erst am 30. August 2023 erscheint, werden die Bücher nachträglich verschickt. Die Preise werden zur Verfügung gestellt von der Produktion "Harry Potter und das verwunschene Kind" und dem Carlsen Verlag. Sie haben kein Smartphone, wollen aber am Gewinnspiel teilnehmen? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück sind Sie dabei. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 11. August 2023 um 12 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen und gewinnen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 31.07.2023 | 19:30 Uhr