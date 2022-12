Stand: 15.12.2022 17:09 Uhr Ohlsdorf: Frau nach Messerattacke auf Mann festgenommen

In einem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel in Ohlsdorf soll eine Frau am Mittwochabend einem 29 Jahre alten Mann in den Oberkörper gestochen haben. Der Mann wurde notoperiert und schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Laut Polizei gilt eine 31-jährige Mitbewohnerin als tatverdächtig, sie wurde festgenommen. Der Hintergrund ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 15.12.2022 16:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.12.2022 | 16:00 Uhr