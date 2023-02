Offenbar neuer Investor für Hamburger Schuhhändler Görtz Stand: 17.02.2023 06:44 Uhr Im September vergangenen Jahres musste der Hamburger Schuhhändler Görtz Insolvenz anmelden. Seitdem wurde bundesweit schon jede zweite Filiale dicht gemacht. Jetzt gibt es Hoffnung durch einen neuen Geldgeber.

Den Namen des neuen Investors will das Hamburger Familienunternehmen noch nicht nennen. Nur so viel ist bekannt: Der Privatinvestor kommt aus Hamburg und soll ein interessantes Konzept vorgelegt haben, wie er das Geschäft fortführen will. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Angaben des Unternehmens schon unterzeichnet.

Die Gläubiger hätten die Ampeln auf Grün gestellt, sagte der vom Gericht bestellte Sachwalter Sven-Holger Undritz. Er geht davon aus, dass das Sanierungsverfahren bald abgeschlossen ist.

Rund die Hälfte der Filialen geschlossen

Das Filialnetz ist mittlerweile deutlich geschrumpft. Von den insgesamt 160 Filialen wurde rund die Hälfte geschlossen. Auch in Hamburg kam es zu Schließungen, unter anderem in Rahlstedt sowie im Alstertal-Einkaufszentrum. Die nächste steht Ende des Monats in der Poststraße an. Definitiv bleiben soll hingegen das Hauptgeschäft in der Spitalerstraße.

