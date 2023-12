Offenbar mehr Fälle von Bettwanzen in Hamburg Stand: 07.12.2023 14:06 Uhr In Hamburg gibt es offenbar mehr Fälle von Bettwanzen. Das geht aus einer Anfrage des NDR Hamburg Journals an Schädlingsbekämpfer hervor. Durch internationalen Tourismus soll der Befall wieder zugenommen haben.

Zuletzt gab es viele Berichte über Bettwanzen in Frankreich. Zwischen 2017 und 2022 wurde mehr als jeder zehnte Haushalt dort von Bettwanzen befallen. Das geht aus Zahlen der staatlichen Agentur für Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit hervor.

Keine offiziellen Zahlen für Hamburg

Doch wie groß ist der Befall in Hamburg? Offizielle Zahlen gibt es nicht, denn Bettwanzen übertragen keine Krankheitserreger und sind deshalb nicht meldepflichtig.

Chemische Reinigung der Wohnung wird schnell teuer

Mit hygienischen Bedingungen hat ein Befall mit Bettwanzen nichts zu tun. Die Tiere leben von Blut und das finden sie vor allem in der Nacht bei Ihren schlafenden Opfern. In der Regel zwei bis vier Mal müssen Schädlingsbekämpfer eine Wohnung chemisch reinigen, bevor alle Tiere erwischt werden. Und das kann teuer werden - je nach Schwere des Befalls schnell mal über 1.000 Euro. Wer den Verdacht auf einen Befall hat, wendet sich am besten an einen Schädlingsbekämpfer.

