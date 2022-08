Stand: 26.08.2022 19:01 Uhr Offenbar falsche Zeugenaussagen: Freispruch in Prozess um versuchten Mord

Das Hamburger Landgericht hat am Freitag einen 37-Jährigen vom Vorwurf des versuchten Mordes und der versuchten Vergewaltigung freigesprochen. Laut Gericht hatten sich fünf Zeugen abgesprochen und gelogen. Hintergrund war ein Treffen mit zwei Frauen Ende Januar in Lohbrügge, das in einer Schlägerei mit drei Männern endete. Die Vorsitzende Richterin appellierte an die Staatsanwaltschaft, gegen die Zeugen Verfahren wegen Falschaussage einzuleiten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 26.08.2022 19:30

