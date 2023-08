Offenbar Schüsse auf Shisha-Bar: Polizei ermittelt

Stand: 14.08.2023 15:04 Uhr

Im Hamburger Stadtteil St. Pauli sind vermutlich Schüsse auf eine Shisha-Bar abgegeben worden. Polizistinnen und Polizisten entdeckten am Montagvormittag mutmaßliche Einschusslöcher in der Fensterfront des Lokals in der Holstenstraße.