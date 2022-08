Offenbar Einigung im Tarifkonflikt der Hafenarbeiter Stand: 23.08.2022 15:52 Uhr Im Tarifstreit für die 12.000 Beschäftigten in den deutschen Nordseehäfen gibt es offenbar eine Einigung. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft ver.di hat dem Ergebnis der letzten Verhandlungsrunde zugestimmt, nun sollen aber noch die Mitglieder gehört werden.

Zwei Jahre soll der neue Tarifvertrag für die Hafenbeschäftigten in Hamburg und in den übrigen Nordseehäfen nach Informationen von NDR 90,3 gelten. Allerdings sind wohl Nachverhandlungen möglich, falls die Inflation auch im kommenden Jahr so hoch ist. Details zur Höhe der Lohnsteigerungen sind bislang nicht bekannt. Zuletzt hatten die Arbeitgeber bis zu 12,5 Prozent in zwei Jahren angeboten, ver.di hatte dagegen bis zu 14 Prozent gefordert - allerdings nur bei einem Jahr Laufzeit des Tarifvertrags.

AUDIO: Hafenarbeiter: Tarifeinigung für deutsche Seehäfen (1 Min) Hafenarbeiter: Tarifeinigung für deutsche Seehäfen (1 Min)

Weitere Streiks erstmal vom Tisch

Ganz in trockenen Tüchern ist die Vereinbarung noch nicht. Am Montag hatten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in Bremen bis in die Nacht verhandelt, am Dienstagmittag kam dann die Bundestarifkommission von ver.di zusammen, um über das Ergebnis zu beraten. Dabei gab es wohl viel Zustimmung. Aber: Endgültig grünes Licht will ver.di erst am 5. September geben, wenn die Mitglieder die Möglichkeit hatten, sich zu äußern. Weitere Streiks sind zumindest erstmal vom Tisch. Zuletzt hatte ver.di Mitte Juli in allen wichtigen Nordseehäfen den Güter- und Containerumschlag für 48 Stunden weitgehend lahmgelegt.

