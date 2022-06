Stand: 02.06.2022 06:07 Uhr Ölverunreinigung auf Kanal in Rothenburgsort entdeckt

Auf einem Kanal in Hamburg-Rothenburgsort ist am Mittwoch eine Verunreinigung mit Öl entdeckt worden. Mehrere 10.000 Quadratmeter des Tiefstackkanals seien mit Öl verschmutzt, hieß es vom Lagedienst der Polizei. Die Feuerwehr und die Umweltbehörde seien im Einsatz. Auch ein Hubschrauber sei zu dem Kanal geflogen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Nun soll versucht werden, das Problem in den Griff zu bekommen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.06.2022