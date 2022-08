Stand: 23.08.2022 13:21 Uhr Öjendorfer Park: Spaziergängerin mit toter Möwe angegriffen

Im Öjendorfer Park hat am Dienstagvormittag ein Mann eine Spaziergängerin bedroht und ihren Hund getreten. Wie die Polizei mitteilte, soll er danach versucht haben, die Frau mit einer toten Möwe zu schlagen. Als die alarmierte Polizei kam, sei der Mann in den Öjendorfer See gesprungen. Kurz darauf konnte er gefasst werden. | Sendedatum NDR 90,3: 23.08.2022 13:00