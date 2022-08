Stand: 09.08.2022 13:41 Uhr Öffentlichkeitsfahndung nach tödlichen Schüssen in Shisha-Bar

Nach den tödlichen Schüssen in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße in Hohenfelde fahndet die Hamburger Polizei jetzt öffentlich nach den beiden Tatverdächtigen. Bei dem mutmaßlichen Schützen soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit Fischerhut-Mütze und Nike-Umhängetasche handeln. Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine dunkle Schirmmütze. Bei der Tat war am Mittwoch vor zwei Wochen ein 27-Jähriger Stammgast getötet worden - er soll mit Drogen zu tun gehabt haben. | Sendedatum NDR 90,3: 09.08.2022 13:00

