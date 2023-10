Öffentlichkeitsfahndung nach Schüssen auf Shisha-Bar Stand: 16.10.2023 11:42 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft in Hamburg fahnden mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem bisher unbekannten Mann. Er soll im August Schüsse auf eine Shisha-Bar in Hamburg-St. Pauli abgegeben haben.

Polizistinnen und Polizisten hatten am 13. August mehrere Einschusslöcher in der Fensterfront des Lokals in der Holstenstraße entdeckt. Die Beamtinnen und Beamten wurden nach Angaben eines Sprechers gegen 10.20 Uhr auf die Löcher aufmerksam. Zum Zeitpunkt der Tat waren offenbar keine Gäste in der Bar. Ein Spürhund sollte beim anschließenden Einsatz Schmauchspuren erschnüffeln und Patronenhülsen suchen.

Richterin ordnet Öffentlichkeitsfahndung an

Das Landeskriminalamt hatte die Ermittlungen übernommen. Sie führten zu einem noch unbekannten Mann, der durch eine Überwachungskamera erfasst wurde. Da er bisher nicht identifiziert werden konnte, hat die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Gesuchten angeordnet. Der Gesuchte ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, war schwarz gekleidet und trug auffällige Turnschuhe mit reflektierenden Elementen. Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall im August nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040 / 4286 - 56789 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

