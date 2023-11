Öffentlicher Dienst in Hamburg auch heute zum Streik aufgerufen Stand: 23.11.2023 08:17 Uhr Auch heute gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hamburg weiter. Dazu aufgerufen sind am Donnerstag vor allem Behördenmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, die sich um Umwelt- und Klimaschutz kümmern.

Die Gewerkschaft ver.di hat dafür zwei Demonstrationen in der Stadt angemeldet: Eine am Vormittag in Wihelmsburg und eine am frühen Nachmittag vor dem Dammtor-Bahnhof in Mitte. In einer Erklärung dazu hieß es: "Wer Umweltschutz und Klimaschutzmaßnahmen umsetzen will, muss die dafür zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich bezahlen." Die Kolleginnen und Kollegen in deb Fachbehörden, Landesbetrieben und Bezirksämtern würden die Basisarbeit dafür leisten - unter hohem Druck, mit zu schlechten Löhnen und zu wenig Personal. So sei es auch immer schwieriger, Fachkräfte für diese Aufgaben zu gewinnen.

Warnstreik für Stadtstaatenzulage am Mittwoch

Erst gestern hatte ver.di zum sogenannten Stadtstaatenstreik aufgerufen. Insgesamt etwa 6.000 Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Länder nahmen an einer Kundgebung in Hamburg teil, auch aus Berlin und Bremen waren Beschäftigte nach Hamburg gekommen. Sie forderten eine Stadtstaatenzulage. Im Umland werde mehr Geld gezahlt und die Menschen würden darum abwandern, hieß es dazu von einer ver.di-Vertrauensfrau.

Und auch schon in der vergangenen Woche hatte es an verschiedenen Tagen Warnstreiks in den Hamburger Bezirken gegeben.

Höhere Einkommen gefordert

Ver.di fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen und eine Stadtstaatenzulage für Berlin, Hamburg und Bremen in Höhe von 300 Euro. Verhandlungsführer der Länder ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Seiner Meinung nach sind die Forderungen zu hoch, das könne sich der Staat nicht leisten. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 7. Dezember in Potsdam.

Bei den Verhandlungen geht es um die Gehälter für insgesamt rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. In Hamburg sind einschließlich Auszubildenden etwa 46.000 Beschäftigte sowie indirekt 42.000 Beamtinnen und Beamte betroffen.

