Stand: 27.11.2023 18:30 Uhr Öffentlicher Dienst: Warnstreiks in Hamburg fortgesetzt

Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder haben am Montag in Hamburg ihre Warnstreiks fortgesetzt. Laut ver.di waren unter anderem die Mitarbeitenden der Bezirksämter und der Feuerwehr aufgerufen. Dienstag sollen die Beschäftigten aus Schulen und der Schulbehörde in den Warnstreik treten. Verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer zählen dazu nicht, sie dürfen nicht streiken. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.11.2023 | 19:30 Uhr