Stand: 24.09.2020 06:31 Uhr - NDR 90,3

Öffentlicher Dienst: Ver.di startet Arbeitskampf

Mit einer Kundgebung auf dem Jungfernstieg startet heute die Gewerkschaft ver.di heute den Arbeitskampf für den Öffentlichen Dienst in Hamburg. Ver.di rief Stadtreinigung zu einer “aktiven Frühstückspause" auf. Bezirksleiterin Sieglinde Frieß erwartet mehr als 50 Müllwagen rund um die Binnenalster. Warnstreiks soll es aber heute noch nicht geben.

45.000 Menschen in Hamburg betroffen

Nach zwei Verhandlungsrunden gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. In Hamburg geht es dabei um den Lohn von rund 45.000 Menschen. Neben der Müllabfuhr auch in den Elbkinder-Kitas und dem Krankenhaus-Pflegepersonal. Ver.di fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

In welchen Bereichen die Beschäftigten ab Freitag in Hamburg in den Warnstreik gehen, will ver.di heute ankündigen.

Bei Airbus starten Verhandlungen

Bei Airbus starten unterdessen die Verhandlungen über die Zukunft der Belegschaft. Der Gewerkschaft IG Metall geht es darum, in der Corona-Krise betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen und keine Abstriche bei den Ausbildungsplätzen zu machen. Allein in Hamburg sind mehr als 2.200 Jobs bedroht.

