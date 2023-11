Öffentlicher Dienst: Schulbeschäftigte zum Warnstreik aufgerufen Stand: 28.11.2023 07:43 Uhr Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Heute steht in Hamburg das Thema Bildung im Mittelpunkt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die GEW haben unter anderem die Beschäftigten aus den Schulen und der Schulbehörde zum Streik aufgerufen.

Da die meisten Lehrkräfte in Hamburg verbeamtet sind, wird dies wenig Auswirkungen auf den Unterricht haben. Ab 11 Uhr wollen sich die Streikenden am Bahnhof Dammtor versammeln und zur Finanzbehörde ziehen.

10,5 Prozent mehr Geld gefordert

Die Gewerkschaften rufen seit Tagen immer wieder neue Berufsgruppen auf, um ihren Forderungen nach mehr Lohn mit Arbeitsniederlegungen Nachdruck zu verleihen. Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende sowie dual Studierende unbefristet übernommen werden. Darüber hinaus verlangt die Gewerkschaft einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Verhandlungen ab 7. Dezember

Die Tarifgemeinschaft der Länder hatte in der zweiten Verhandlungsrunde hingegen deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält. Bei der dritten Gesprächsrunde geht es ab dem 7. Dezember in Potsdam in den Verhandlungen für die rund 1,1 Millionen Angestellten weiter. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird.

