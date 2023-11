Öffentlicher Dienst: Heute großer Warnstreik in Hamburg Stand: 07.11.2023 00:01 Uhr Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde: Heute müssen die Hamburgerinnen und Hamburger mit Einschränkungen in vielen Bereichen rechnen. Auch in Schleswig-Holstein ruft ver.di zu Arbeitsniederlegungen auf.

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Was sie plant, ist fast so etwas wie ein Generalstreik im öffentlichen Dienst. Angestellte aller Landesbehörden und Landesbetriebe sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zum Beispiel könnte es beim Landesbetrieb Verkehr schwierig werden, ein Auto anzumelden. Betroffen sind auch die Kundenzentren der Bezirke. Genauso wie die zentrale Wohngeldstelle. Aber auch das Jobcenter und die Feuerwehr sind betroffen.

Kundgebung vor Finanzbehörde geplant

Am Vormittag sei am Gewerkschaftshaus eine Kundgebung geplant, teilte ver.di mit. Anschließend wollen die Streikenden zur Finanzbehörde ziehen, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Schulunterricht wohl weitgehend normal

Nicht vom Warnstreik betroffen sind beispielsweise die städtischen Elbkinder-Kitas. Und weil Beamtinnen und Beamte kein Streikrecht haben und viele Lehrkräfte verbeamtet sind, dürfte auch der Schulunterricht weitgehend normal stattfinden. Bei der Ganztagsbetreuung könnte es aber Probleme geben. In Schleswig-Holstein sind Warnstreiks etwa an Hochschulen und in der Straßenbauverwaltung geplant.

Ver.di will Druck im Tarifstreit erhöhen

Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik im Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie ist enttäuscht vom bisherigen Verlauf der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer. 10,5 Prozent mehr Geld fordert ver.di, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Für Berlin, Hamburg und Bremen verlangen die Gewerkschaften eine monatliche Stadtstaatenzulage von 300 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) unter dem Vorsitz von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hält die Forderungen für viel zu hoch. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 7. Dezember vereinbart.

"November wird ein Streiknovember"

Mit Blick auf die massive Ausweitung der Warnstreiks sagte Nicole Drücker, Hamburger Mitglied der Bundestarifkommission: "Der November wird ein Streiknovember, das heißt wir müssen alles auf die Straße bringen."

Am Wochenende streiken Sportplatzwarte

Am Sonnabend waren bereits Sportplatzwarte der Stadt in einen Warnstreik getreten, der am Sonntag fortgesetzt werden sollte. Damit verbunden waren Einschränkungen und Ausfälle im Spielbetrieb. Der Hamburger Fußball-Verband kündigte an, am Montag mögliche und notwendige Spielnachholungen zu prüfen und gegebenenfalls automatisch neu anzusetzen.

