Öffentlicher Dienst: Hamburg startet in Warnstreik-Woche Stand: 13.11.2023 06:57 Uhr Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich in dieser Woche auf weitere Warnstreiks einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat erneut die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Gestreikt werden soll in Hamburg ab heute nacheinander bis einschließlich Donnerstag in vier Bezirken.

Aufgerufen sind die Beschäftigten zum Beispiel aus den Bezirksämtern, der Feuerwehr und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Auftakt des Warnstreiks ist heute in Bergedorf. Dort liegt der Schwerpunkt bei den Mitarbeitenden der Fachämter Grundsicherung und Soziales. Auch in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle soll gestreikt werden.

Demonstration durch Bergedorfer Innenstadt

Für 11 Uhr hat die Gewerkschaft eine Demonstration angemeldet, die vom Bahnhofsvorplatz durch die Bergedorfer Innenstadt zieht. "Wir rechnen mit 300 bis 600 Teilnehmern", sagte ein ver.di-Sprecher NDR 90,3.

Jeden Tag ein anderer Bezirk

Für Dienstag ruft die Gewerkschaft dann die Beschäftigten im Bezirk Mitte auf, die Arbeit niederzulegen. Am Mittwoch geht es weiter im Bezirk Nord und am Donnerstag in Wandsbek.

Ver.di fordert Hamburg-Zulage

Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen und eine Stadtstaaten-Zulage für Berlin, Hamburg und Bremen in Höhe von 300 Euro. Verhandlungsführer der Länder ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Der sagt, die Forderungen seien zu hoch, das könne sich der Staat nicht leisten. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 7. Dezember in Potsdam.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen Warnstreik unter anderem in Hamburg gegeben. Nach Angaben von ver.di kamen am Dienstag rund 4.000 Menschen zu einer Kundgebung am Besenbinderhof. Am Wochenende davor hatte die Gewerkschaft Platzwarte und Platzwartinnen zu einem Ausstand aufgerufen.

Bei den Verhandlungen geht es um die Gehälter für rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. In Hamburg sind einschließlich Auszubildenden etwa 46.000 Beschäftigte sowie indirekt 42.000 Beamtinnen und Beamte betroffen.

