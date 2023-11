Öffentlicher Dienst: Aufruf zu Stadtstaatenstreik heute Stand: 22.11.2023 06:28 Uhr Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich heute wegen eines "Stadtstaatenstreiks" im öffentlichen Dienst auf Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di erwartet bei ihrer Kundgebung Tausende Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Länder.

Auch in den Stadtstaaten Berlin und Bremen wird heute gestreikt. In Hamburg sollen auch Bremer und Berliner Beschäftigte an der Kundgebung um 11 Uhr teilnehmen, die mit zahlreichen Bussen zur Demonstration in die Hansestadt kommen wollen. Nach der Auftaktkundgebung am Gewerkschaftshaus soll ein Demonstrationszug über den Steintorwall und die Mönckebergstraße führen. Die Abschlusskundgebung ist für den Mittag in der Nähe des Rathauses geplant.

Zulage für Beschäftigte in Stadtstaaten gefordert

Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen und eine Stadtstaaten-Zulage für Berlin, Hamburg und Bremen in Höhe von 300 Euro. Verhandlungsführer der Länder ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Seiner Meinung nach sind die Forderungen zu hoch, das könne sich der Staat nicht leisten. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 7. Dezember in Potsdam.

Bei den Verhandlungen geht es um die Gehälter für insgesamt rund 1,1 Millionen Angestellte. Betroffen sind zudem rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte, auf die das Ergebnis üblicherweise übertragen wird. In Hamburg sind einschließlich Auszubildenden etwa 46.000 Beschäftigte sowie indirekt 42.000 Beamtinnen und Beamte betroffen.

