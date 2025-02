Stand: 26.02.2025 19:44 Uhr Öffentlicher Dienst: Auch Proteste beim Nachwuchs

Auszubildende und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die parallel studieren, haben am Mittwoch in St. Georg demonstriert. Aufgerufen zu dem bundesweiten Warnstreik hatte die Gewerkschaft ver.di. Die Arbeit niedergelegt hatten Auszubildende aus dem UKE, den Asklepios-Kliniken, der Hamburg Port Authority sowie der Stadtreinigung. Laut ver.di haben die Arbeitgeber bislang im laufenden Tarifstreit kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert pro Monat 200 Euro mehr für die Azubis und Dual-Studierenden. Dazu eine unbefristete Übernahme sowie acht Prozent mehr Lohn für alle anderen Beschäftigten. Außerdem will die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage.

