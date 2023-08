Stand: 10.08.2023 16:40 Uhr Öffentlichen Nahverkehr: Mehr Hamburger nutzen Sozialrabatt

Mit dem Deutschlandticket ist die Zahl der Hamburgerinnen und Hamburger, die den öffentlichen Nahverkehr mit Sozialrabatt nutzen, deutlich gestiegen. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten Mareike Engels (Grüne) hervor. Kurz vor Einführung des Ticktes nahmen 53.000 Leistungsempfängerinnen und -empfänger den Sozialrabatt in Anspruch, etwa für zeiteingeschränkte Monatskarten. Im Juni waren es in Hamburg fast 14.000 Menschen mehr. Vielen eröffne das Deutschlandticket erst den Zugang zu bezahlbarer Mobilität, so Engels am Donnerstag.

