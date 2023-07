Stand: 15.07.2023 06:31 Uhr Ochsenwerder: Rettungskräfte zum Hohendeicher See ausgerückt

Die Hamburger Feuerwehr ist am Freitagnachmittag zum Hohendeicher See in Ochsenwerder ausgerückt - mit vielen Einsatzkräften, Rettungsbooten und einem Hubschrauber. Zeuginnen und Zeugen hatten gemeldet, dass dort eine Frau und ihr Kind zu ertrinken drohten. Noch bevor die Rettungskräfte am See eintrafen, hatten die beiden es aber geschafft sich selbst an Land zu retten.

