Stand: 15.01.2024 08:37 Uhr Ochsenwerder: Ferienhaus abgebrannt

In Ochsenwerder ist in der Nacht zu Montag ein Ferienhaus abgebrannt. Die Feuerwehrleute wurden gegen 0.30 Uhr in den Overwerder Bogen gerufen. Als sie dort ankamen, stand das Stelzenhaus schon komplett in Flammen. Nach gut zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

