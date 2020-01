Stand: 16.01.2020 11:52 Uhr - NDR 90,3

Oberleitung gerissen: Zug in Hamburg evakuiert

Wegen einer gerissenen Oberleitung ist ein Nahverkehrszug auf dem Weg nach Flensburg zwischen dem Hamburger Bahnhof Dammtor und dem Hauptbahnhof liegen geblieben. An Bord des doppelstöckigen Zuges befanden sich am Donnerstagmorgen 68 Fahrgäste. Sie hörten gleich nach der Ausfahrt um 8.43 Uhr aus dem Hauptbahnhof einen lauten Knall - das Oberleitungskabel war gerissen und auf das Zugdach aufgeschlagen. Der Zug blieb sofort stehen.

Niemand verletzt - Zug evakuiert

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, aber die Fahrgäste mussten lange warten. Erst etwa anderthalb Stunden nach dem Unglück wurde die Feuerwehr vom Notfallmanagement der Bahn alarmiert. Der Zug und die Nachbargleise wurden stromlos geschaltet und die Fahrgäste konnten über die Gleise den Zug verlassen. Mit zwei Gelenkbussen der Hochbahn wurden die Fahrgäste dann nach Altona oder zum Hauptbahnhof gefahren.

Verspätungen und Zugausfälle

In der Folge kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Züge mussten nach Altona umgeleitet werden, wie eine Bahnsprecherin sagte. Betroffen war auch der Fernverkehr. Inzwischen steht ein betroffenes Gleis wieder zur Verfügung. Es sei aber weiter mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte die Bahn am Mittag per Twitter mit.

