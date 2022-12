Oberleitung gerissen: Bahnverkehr in Hamburg eingeschränkt Stand: 17.12.2022 10:01 Uhr Wegen einer gerissenen Oberleitung an den Elbbrücken in Hamburg sind am späten Freitagabend ein ICE und Metronom auf der Strecke liegen geblieben. Die Feuerwehr brachte knapp 35 Passagiere in Sicherheit.

Die Rettungsaktion dauerte insgesamt zwei Stunden. Die Einsatzkräfte begleiteten die betroffenen Menschen über die Gleise. Sie konnten dann in einen Bus umsteigen.

Der ICE, der kurz hinter dem Metronom stehengeblieben war, konnte noch zum Bahnhof Harburg zurückkehren. Dort und an weiteren Bahnhöfen ging in der Nacht auf der Schiene gar nichts mehr, weil die Regionalbahnen nicht mehr fahren konnten.

Ein Gleis wieder freigegeben

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen Harburg und Hauptbahnhof ist inzwischen ein Gleis wieder freigegeben. Wie lange es dauert, bis der Schaden endgültig behoben ist, ist noch unklar.

Regional- und Fernverkehr betroffen

Fahrgäste im Regional- und Fernverkehr müssen deswegen noch den ganzen Tag über mit Einschränkungen und Verspätungen rechnen. Betroffen sind alle, die mit ICE, EC, IC oder im Metronom unterwegs sind. Die Passagiere werden gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen.

Weitere Reparaturarbeiten wegen ICE-Unfall

Darüber hinaus gibt es weitere Einschränkungen für Bahnreisende: Nach dem Zusammenstoß eines ICE mit einem Auto am Dienstag am Bahnübergang in Rönneburg finden auch dort Reparaturarbeiten statt. Seit Sonnabend bis einschließlich Dienstag wird dafür die Zugverbindung zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz (Landkreis Harburg) jeweils von 8 bis 20 Uhr gesperrt, wie aus einer Mitteilung des Metronom hervorgeht.

Betroffen sind unter anderem die stündlichen Regionalzüge des Metronom. Im 25-Minutentakt soll ein Bus die Strecke zwischen Harburg und Buchholz ersetzen. Züge der Linien RE4/RB41 werden tagsüber ohne Halt in Buchholz über Jesteburg umgeleitet.

