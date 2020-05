Stand: 05.05.2020 16:43 Uhr - NDR 90,3

Obdachloser erstochen: Tatverdächtiger gefasst

Der Tod eines Obdachlosen in Hamburg ist offenbar aufgeklärt. Am Sonntag hatte eine Nachwuchspolizistin den per Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen zufällig am Hauptbahnhof entdeckt und ihn durch die Bundespolizei festnehmen lassen. Die 33 Jahre alte Polizeipraktikantin beobachtete einen betrunkenen Obdachlosen, der Passanten um Geld anbettelte. Schnell war ihr klar: dieser Mann ist der Tatverdächtige, den die Mordkommission sucht. Die Bundespolizei nahm den 36-Jährigen fest.

Obdachloser getötet: Tatverdächtiger gefunden Hamburg Journal - 05.05.2020 19:30 Uhr Am 11. April ist ein Obdachloser in Rothenburgsort erstochen worden. Jetzt hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof entdeckt.







45-Jähiger in Grünanlage erstochen

Der Mann ist dringend tatverdächtig, einen anderen Obdachlosen erstochen zu haben. Die Leiche des 45-jährigen Opfers war am 11. April dieses Jahres im Stadtteil Rothenburgsort in einer Grünanlage an der Amsinckstraße gefunden worden. Beide Männer hatten gemeinsam einige Nächte im Winternotprogramm verbracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, die auf den 36-Jährigen als Täter hinweisen. Es reichte für einen Haftbefehl. Dieser wurde jetzt vollstreckt.

Hamburger Polizei klärt Tod eines Obdachlosen auf NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.05.2020 16:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer In Hamburg hat die Polizei den Tod eines Obdachlosen aufgeklärt. Eine Nachwuchspolizistin entdecke den gesuchten Verdächtigen zufällig am Hauptbahnhof. Werner Pfeifer berichtet.







