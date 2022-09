Stand: 24.09.2022 09:06 Uhr Obdachlose: Bezirksamtsleiter Neubauer kündigt Krisengipfel an

In Hamburg soll es einen Krisengipfel zur Lage der Obdachlosen geben. Das hat der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer, im "Hamburger Abendblatt" (Sonnabendausgabe) angekündigt. Anlass ist die nach seiner Einschätzung steigende Zahl von Obdachlosen in der Innenstadt. Er sehe teilweise eine deutliche Verelendung und deshalb großen Handlungsbedarf, so Neubauer.

