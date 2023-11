Stand: 13.11.2023 16:04 Uhr Obdach- und wohnungslose Menschen: Senat plant neue Erhebung

Mehr als fünf Jahre nach der letzten Befragung soll die Situation obdach- und wohnungsloser Menschen in Hamburg erneut erfasst werden. Die geplante Erhebung werde voraussichtlich im kommenden Jahr stattfinden, teilte die Sozialbehörde am Montag mit. Vor allem die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft hatte das zuvor verlangt. "Um zielgruppengenau helfen zu können, müssen wir konkret wissen, wie sich die Zusammensetzung der Obdachlosigkeit auf Hamburgs Straßen verändert hat", sagte der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Grutzeck.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.11.2023 | 16:00 Uhr