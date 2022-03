Nur wenige Hamburger wollen Impfstoff Novavax bekommen Stand: 26.03.2022 18:11 Uhr Der Corona-Impfstoff Novavax ist in Hamburg bisher kaum nachgefragt. Einen Monat nach der Einführung des neuen Wirkstoffes ist nur ein Bruchteil der ersten Bestellung aufgebraucht.

Nur knapp 1.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben sich bisher mit Novavax impfen lassen. Rund 33.000 Dosen waren Ende Februar an Hamburg geliefert worden. Experten und Behörden hatten gehofft, dass sich viele bisher Ungeimpfte mit dem neuen Mittel doch noch einen Immunschutz geben lassen. Anders als die bisherigen Impfstoffe setzt Novavax nämlich auf eine altbewährte Impfstoff-Technik. Davon lassen sich aber bislang offenbar nur wenige Impfskeptiker umstimmen.

Hohe Impfquote bei Erwachsenen in Hamburg

Andererseits ist die geringe Nachfrage auch eine Folge der Impfkampagne in der Stadt. Zugelassen ist Novavax nämlich nur für Erwachsene. Von denen sind rund 96 Prozent in Hamburg aber bereits geimpft und Kreuzimpfungen sind mit dem neuen Mittel bisher nicht empfohlen. Insgesamt hat der Andrang bei den Impfstellen stark nachgelassen. Weil in den Impfzentren nicht mehr so viel los ist, sind jetzt wieder mehr mobile Impfteams unterwegs. Mit Wartezeiten müssen Impfwillige auch dort nicht mehr rechnen, heißt es aus der Sozialbehörde.