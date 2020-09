Stand: 11.09.2020 19:48 Uhr - NDR 90,3

Notfallsanierung: A1 am Sonntag teilweise gesperrt

Auf einem der am stärksten belasteten Autobahnabschnitte Deutschlands müssen Autofahrende in Hamburg am Sonntag mit massiven Behinderungen rechnen. Zwischen Harburg und Stillhorn gibt es massive Asphaltschäden, die im Rahmen einer Notfallmaßnahme ausgebessert werden sollen. Die Bauarbeiten sollen am Sonntag zwischen 4 Uhr früh und 20 Uhr am Abend stattfinden. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Lübeck und Berlin.

Zwei Asphaltschichten müssen erneuert werden

Von drei Spuren werde nur eine freigehalten, die mit maximal 60 Kilometer pro Stunde befahren werden dürfe, teilte die Nordniederlassung der Autobahn GmbH am Freitag mit. Zwei Asphaltschichten müssen abgefräst und anschließend neu aufgetragen werden. Hinzu kommt die Erneuerung der Fahrbahnmarkierung. Als unmittelbare Ausweichstrecke biete sich die B75 an, die von Süden über die A7-Anschlussstelle Seevetal-Fleestedt und die B4 erreicht wird.

Appell: Baustelle auf der A1 weiträumig umfahren

Der Sprecher der Autobahn-Niederlassung, Christian Merl, appellierte an die Autofahrerinnen und -fahrer, die Baustelle am Sonntag weiträumig zu umfahren und auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Um die Fahrbahnschäden komplett zu beheben, werde voraussichtlich Mitte Oktober eine weitere Sperrung erforderlich. Der betroffene Abschnitt der A1 wird täglich von bis zu 135.000 Fahrzeugen genutzt.

