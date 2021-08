Notfallpraxis beginnt Betrieb im Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek Stand: 02.08.2021 11:36 Uhr Wer abends oder am Wochenende im Nordosten Hamburgs einen Arzt braucht, für den gibt es eine neue Notfallpraxis: Die bisherige Praxis in Farmsen ist zu, ab sofort stehen neue Räume im Bundeswehrkrankenhaus bereit.

Die neuen Räume der Notfallpraxis waren bisher eine Krankenhausstation. Sie liegen direkt über der Zentralen Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses. Das hat einen großen Vorteil: Falls zum Beispiel eine Verletzung größer ist als zunächst gedacht, kann die Patientin oder der Patient direkt von den Krankenhaus-Spezialistinnen und -Spezialisten behandelt werden.

Notaufnahme und Notfallpraxis an einem Ort

Der Schulterschluss zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern bei der Notfall-Versorgung wird also enger - auch am UKE, der Asklepios-Klinik Harburg und dem Kinderkrankenhaus Wilhelmstift sind Notfallpraxis und Notaufnahme an einem Standort. Nur die Notfallpraxis in Altona bleibt wie bisher in der Stresemannstraße.

Geöffnet haben die Praxen von 18 Uhr bis Mitternacht, am Wochenende und an Feiertagen von acht Uhr bis Mitternacht. Am alten Standort am Berner Heerweg gab es die Praxis mehr als 34 Jahre.

